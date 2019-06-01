81 ilde eş zamanlı uygulama

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmasına istinaden Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması' gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, yurt genelinde kamu kurum ve kurulus¸ları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveris¸ merkezleri, park ve bahçeler vb.) Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Türkiye Huzur ve Trafik uygulaması yapıldı. Uygulama, başta asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için 31 Mayıs 2019 Cuma günü 08:00 ile 24:00 saatleri arasında deniz limanları, havaalanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarının içerisinde, giriş ve çıkışlarında ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri (AVM) içleri ve çevrelerinde 4+1 personel ile hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Uygulamaya 52 bin 143 personel katıldı

Uygulamaya; 52 bin 143 personel ve 212 dedektör köpeği ile 5 bin 690 noktada yapıldı. Uygulamada; 543 bin 732 şahıs sorgulandı ve 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 1.405 şahıs yakalandı

Kontrollerde; 5 adam öldürme, 6 yağma, 55 yaralama, 40 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 2 cinsel taciz, 3 çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde yapmak, 2 kaçakçılık, 3 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak,1 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 1.262 diğer suçlardan olmak üzere toplam 1.405 aranan şahıs yakalandı.

43 kayıp şahıs bulundu

Uygulama sonucunda; 13 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kurusıkı tabanca, 187 adet mermi, 16 adet kesici/delici alet, 1.404 gr esrar, 16 gr eroin, 38,3 gr bonzai, 3 gr metanfetamin, (4) adet ecstasy, 4 gr kokain, 7 adet kenevir bitkisi, 61 litre kaçak içki, 631 paket kaçak sigara elde edildi, 6’sı çocuk olmak üzere 43 kayıp şahıs bulundu, 626 şahsa adli-idari işlem yapıldı, yapılan işlemler sonucu 100 şahıs gözaltına alındı ve 1 adet iş yeri kapatıldı.

146 bin 789 adet araç/sürücü kontrol edildi

Ayrıca yapılan denetimlerde 146 bin 789 adet araç/sürücü kontrol edildi. Kontrollerde, 253 adet aranan araç yakalandı,11 bin 630 adet ihlal tespit edilerek işlem yapıldı, 1.604 adet araç trafikten men edildi ve 23 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.