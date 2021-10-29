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81 ilde Cumhuriyet coşkusu! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde silah arkadaşları ve milletvekillerinin bulunduğu bir yemekte "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünün ardından tam 98 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. 81 ilde düzenlenen törenlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

81 ilde Cumhuriyet coşkusu! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü kutlama programı kapsamında 81 ilde bir dizi program ve etkinlikler hazırlandı. 
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