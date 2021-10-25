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81 ilde başlıyor 9, 10, 11, 12. sınıflar! Ve belli oldu, MEB harekete geçti...

AA |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 23:42 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 23:42

Yüz binlerce kişi bekliyordu ve Milli Eğitim Bakanlığı resmen açıkladı. Ve belli oldu. 9, 10, 11, 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden yayımlanacak. İşte MEB'in yeni uygulaması...


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel  Müdürlüğünce (OGM), lise öğrencilerinin yazılı sınavlarına yönelik, alanında  tecrübeli öğretmenler tarafından hazırlanmış örnek soru ve çözümlerin yer aldığı  videolar, yayımlanmaya başlanacak.  Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "OGM  materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesine ilişkin bilgilere yer  verildi. Buna göre, lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı,  matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik  konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar,  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi  üzerinden yarın saat 17.30'dan itibaren yayımlanacak.
Örnek sınav soruları ve çözümleriyle yazılı dönemi öncesinde  öğrenciler, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip  olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma,  eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı soruları,  alanlarında tecrübeli öğretmenler çözecek. Bu kapsamda, lise öğrencilerine  yönelik 30 ders videosu hazırlandı.
 
  Yarın saat 17.30'dan itibaren 9, 10, 11. ve 12. sınıf düzeyinde fizik,  kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim Çarşamba  saat 17.30'dan itibaren ise Türk dili ve edebiyatı, matematik ve felsefe  derslerine yönelik videolar yayında olacak.Öğrenciler, videolarda yer alan soruları ve çözümlerini, pdf  formatında indirebilecek.
 
 

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