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81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 0:01 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 1:28

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.


İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a  kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa  çıkmaları kısıtlandı.
 
Arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanacak 4 günlük  kısıtlamada, arife günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat  10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında  evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
 
Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online  satış yapan yerler kapalı olacak.
 
23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul  ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı  üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece  ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.
 
Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde  tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış  yapabilecek.
 
Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50  bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve  varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek  sayıda akaryakıt istasyonu, lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının  marketleri 23-26 Mayıs'ta açık olacak.
 
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde gazete dağıtımı,  evlere servis şeklinde, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım  araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve vefa sosyal destek birimleri  aracılığıyla yapılacak. Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar  aracılığıyla gerçekleştirilecek.
 
65 yaş üzeri vatandaşlar bayramın birinci günü dışarı  çıkabilecek
Bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle  sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65  yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde  refakatçileri dışarı çıkabilecek.
 
Bayramın birinci günü şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti  yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.
 
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta ilaç, tıbbi cihaz,  tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri  yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,  veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin  sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler  (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri,  yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD  Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT) açık olacak.
 
Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi'  olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom  sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme  fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken  bölümlerinde görevli olanlar, bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın  hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin  çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bitkisel (gül, çay, meyve, hububat,  kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi,  sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,  küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler istisna  kapsamında tutulacak.
 
Kararlara uymayanlara kanuni işlem uygulanacak
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun  282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın  durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç  teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında  gerekli adli işlemler başlatılacak.
 
Sokağa çıkma kısıtlaması salı gecesi 00.00'da sona erecek.
 

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