81 il için son dakika açıklaması! Saat verildi, çok tehlikeli...

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Son dakika olarak duyuruldu. Saat 10.00 ile 16.00 arasında geçerli. Özellikle bazı bölgelerde daha da tehlikeli. Vatandaşlar uyarıldı. Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıklar giderek artıyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların artmasıyla ısı çarpması ve güneş çarpmasına dikkat çekerek tehlikeleri sıraladı. Prof. Dr. Şen, ısı çarpması durumunda kesinlikle soğuk duşa girilmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Şen, "Isıdan korunmak için bol ve beyaz giysiler giymemiz şart. Güneş gözlüğü ve şapka takmamız lazım. Saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamamız lazım. Özellikle 70 yaş üzeri kişilerin dikkat etmesi lazım" dedi.

Tüm Türkiye'de geçerli. 10.00 ile 16.00 çok tehlikeli. Sıcak havalarda soğuk duş da kesinlikle yapılmaması gerekenler arasınya yer alıyor. İşte CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in canlı yayındaki uyarıları...

Bugünkü İstanbul 'daki hava sıcaklığı 30 derece civarında, 30 derece temmuz ve ağustos ayının normal sıcaklığıdır. Bundan önce hep 22-23 derece civarında geçtiği için bu sıcaklıklar bize fazla geliyor. Neden fazla hissediyoruz bu sıcaklıkları? Çünkü nem fazla. İstanbul'da yüzde 70'ler civarında bir nem var. Bizim hissettiğimiz sıcaklık daha da artacak. 30 dereceyi 36 olarak hissedeceğiz. Bu durumda biz sıkıntı duymaya başlayacağız ve ısı çarpması meydana gelebilir vücudumuzda.

"KESİNLİKLE SOĞUK DUŞA SOKMAYACAKSINIZ"

Isı çarpması nasıl oluyor? Terlemek isteyeceğiz fakat üzerimizdeki nem fazla olduğu için vücut terleyemeyecek ve sıkıntı olacak. Buna ısı çarpması diyoruz. Isı çarpması genellikle baş dönmesiyle, bayılmayla, tansiyon düşmesiyle meydana gelir. Bu gibi durumlarda yapmamız gereken tek şey ısı çarpmasına maruz kalmış kişiyi serin bir yere yatırmak ve koltuk altı çevrelerine soğuk bezle sıcaklığı düşürmeye çalışmak. Kesinlikle soğuk duşa sokmayacaksınız, ayran ve sıvı tüketilmesi gerekiyor.