06 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.505 1.06 EURO 9,0020 -0.91
USD 7,3140 -0.98 ALTIN 447,600 -3.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

80 yaşındaki baba sokak ortasında oğluna kurşun yağdırdı

DHA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 19:15 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 19:15

Bursa'da, baba - oğul arasında sokak ortasında çıkan tartışma 80 yaşındaki Mehmet Ş., oğlu Ramazan Ş.'yi (45) bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Ramazan Ş. hastaneye kaldırılırken baba ise gözaltına alındı.


Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Alemdar Mahallesi 1. Güçlü Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Ş., iddiaya göre sokak ortasında babası Mehmet Ş. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ş., yanında bulunan tabanca ile oğlunun ayaklarına doğru ateş etti. Bacağından yaralanan Ramazan Ş., babasına karşı koyarken, Mehmet Ş. de hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredekiler, baba- oğulu ayırarak polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.
 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Ramazan Ş.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ise Mehmet Ş.'yi olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı.
 

ETİKETLER

Bursa tartışma baba
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.