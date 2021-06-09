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8 yaşındaki Ahmet ihmal kurbanı oluyordu!

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) |  09 Haziran 2021 Çarşamba - 11:56 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 11:56

İstanbul Esenyurt'ta 8 yaşındaki Ahmet Cebe, bir binanın girişindeki mermerin üzerine oturmak isterken dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.


Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın önünde meydana geldi. 8 yaşındaki Ahmet Cebe, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda yerinden oynayan mermer, küçük çocukla birlikte binanın alt katındaki beton zemine düştü.
ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Ekipler ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırırken, olay yeri güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay yerine gelen Cebe'nin annesi ise fenalık geçirdi.

"NABZI ATIYORDU, ELİNDE KAMYONU DA VAR"

Çocuğa ilk müdahaleyi yapanlardan adını söylemek istemeyen bir kişi, "Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı uçtu dedim. Baktım bir çocuk yerde yatıyor. Koştum hemen polisi aradım. Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Belediye buna nasıl izin vermiş? Bu olayda da hem belediyeyi, hem müteahhidi dava edeceksin. Burası böyle bırakılabilir mi böyle saçmalık olur mu?" dedi.

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Esenyurt Ahmet Cebe çocuk ağır yaralandı
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