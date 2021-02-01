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8 ve 12. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

01 Şubat 2021 Pazartesi - 20:27 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 21:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  yüz yüze eğitim ile ilgili flaş kararı duyurdu.  Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı  dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta  eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde  vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu  da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli.  Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.
 
Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları  kaydetti: "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim  öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka  sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim  öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine  vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik  kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı  planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri  yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda  hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."
Erdoğan, yaklaşık 11 aydan bu yana sabır ve metanetle tedbirlere  riayet eden herkese teşekkür etti.
 
 
 

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