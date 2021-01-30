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8 turizm bölgesi iptal edildi! Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de...

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 9:27 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 9:27

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 8 turizm bölgesi iptal edilirken, 4 turizm merkezi ile 4 kültür ve turizm koruma gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi. Niğde'de bazı taşınmazların Kentsel Yenileme Projesi kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi. Nevşehir'in 3 ilçesindeki emniyet amirlikleri, ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü.


 Cumhurbaşkanı kararıyla bazı alanlarda ilan edilen  turizm merkezleri iptal edilirken, bazı turizm merkezleri ile kültür ve turizm  koruma gelişim bölgelerinin sınırları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "Bazı Alanlarda İlan  Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin  İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile İsim ve Statülerinin  Değiştirilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 Söz konusu karara göre, iptal edilen turizm merkezleri şunlar:  "Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi, Giresun Aksu Turizm Merkezi,  Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi, Manisa-Demirci-Hisar Termal Turizm  Merkezi, Manisa-Kula-Emir Termal Turizm Merkezi, Ordu-Fatsa-Çerkezler Turizm  Merkezi, Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası Turizm Merkezi ve Trabzon Araklı  Yeşilyurt Yılantaş Yaylası Turizm Merkezi."
 
Karar ile Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezi, Sakarya Akyazı  Kuzuluk Termal Turizm Merkezi, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve  Gelişim Bölgesi ve Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin  sınırları yeniden belirlendi.
  İzmir Balçova Termal Turizm Merkezi ile İzmir İnciraltı Termal Turizm  Merkezi'nin sınırları da daraltma ve sınır aktarımı yapılmak suretiyle yeniden  tespit edildi. Hatay Samandağ Turizm Bölgesi'nin adı ve statüsü Hatay Arsuz Samandağ  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilirken, sınırları da  yeniden düzenlendi. Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim  Bölgesi'nin sınırları da genişletme yapılmak suretiyle yeniden belirlendi.
 
   Acele kamulaştırılma kararı
 
  
Cumhurbaşkanı kararı ile Niğde'nin merkez ilçe sınırları içerisinde 3  Mart 2020 tarihinde ilan edilen yenileme alanı kapsamındaki bazı taşınmazların  Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Niğde Belediye Başkanlığı tarafından acele  kamulaştırılması kararı verildi.
 
 3 ilçedeki emniyet amirlikleri emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü
 
  Resmi Gazete'deki bir başka karar ile Nevşehir'in Acıgöl, Derinkuyu ve  Kozaklı ilçelerindeki emniyet amirlikleri, ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü. Ayrıca Samsun'un Canik ilçesine bağlı Fındıcak Mahallesi'nin Tekkeköy  ilçesine bağlanmasına karar verilirken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilkent ve  Osmanlı mahalleleri ile Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi arasındaki iki  ilçe sınırı da yayımlanan kroki ile tespit edildi.
 
  
 
 
 
 

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Resmi Gazete iptal karar
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