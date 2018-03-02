8 şehit verdiğimiz çatışmadan kahreden detay

1083 RAKIMLI TEPEYE SIZMAYA ÇALIŞTILAR, ASKER PÜSKÜRTTÜ

İKİNCİ SIZMA GİRİŞİMİNDE ROKETATAR VE DOÇKALARLA SALDIRDILAR

Ancak sisli havayı fırsat bilen 100 kişilik PYD/PKK'lı terörist grup, öğle saatlerinde bu kez kalın beton duvarlarla örülmüş tünellerden sızmaya çalıştı. Teröristler omuzda taşınan füze, roketatar ve doçkalarla saldırdı. Güvenlik güçleri anında karşılık verdi.

ATAK HELİKOPTERİ DE SALDIRIYA UĞRADI

Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, 1083 rakımlı tepe, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Hava desteği ve yaralıların tahliyesi için kalkan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. İsabet alan bir helikopter, bölgeye iniş yapamayarak geri çekildi.

F-16'LAR BOMBA YAĞDIRDI

Teröristlerin ateş noktalarının radarlar ile tespit edilmesinin ardından F-16'lar havalandı. Jetler teröristlerin bulunduğu bölgeler ve kaçış noktalarına bomba yağdırdı. Çatışmada 8 asker şehit oldu, 20 asker, 3 Polis Özel Harekat mensubu ve 3 korucu yaralandı. Bombardımından sonra bölgeye inen helikopterler, durumu ağır olan yaralıları alarak Hatay ve ilçesi Kırıkhan'daki hastanelere getirdi.