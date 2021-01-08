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8 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...

08 Ocak 2021 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 19:23

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin  479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.
 
Son 24 saatte 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona  ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon  865 bin 406'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, vefat sayısı 22 bin 450,  ağır hasta sayısı 3 bin 94 oldu.
 
Haftalık verilere göre ise bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde  4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde  61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10  saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
 
 
"Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda  şunları kaydetti:
 
"Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız  azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka  sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak  uyalım. Birlik olup kazanacağız."
 
 

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