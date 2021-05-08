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8 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:56 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 20:14

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52  kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı ise 2 bin  178 oldu.
 
Son 24 saatte 28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.
 
Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16  bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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