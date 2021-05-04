8 Mayıs dogecoin beklentisi! Elon Musk Saturday Night Live programına katılacak! Saturday Night Live saat kaçta başlıyor?

Dogecoin üzerinde Elon Musk etkisi devam ediliyor. Şaka amaçlı kurulan dogecoin kripto para piyasasında beklenmeyen bir ivme kazandı. Elon Musk’ın 8 Mayıs tarihinde çıkacağı programda yapacağı açıklamaların dogecoin üzerinde etkisinin büyük olacağı düşünülüyor. Musk, paylaştığı bir gönderide “Woke James Bond SNL May 8” ifadesi kullanarak gözlerin yeniden DOGE üzerine çekilmesine neden oldu. Peki, Saturday Night Live saat kaçta başlıyor?
MUSK, SNL’E KATILACAK
Musk, 8 Mayıs tarihinde Saturday Night Live programına katılacak. Amerikan vatandaşlarına bu program aracılığıyla seslenecek olan Musk, bugün yaptığı bir açıklamada ise programda farklı şeyler yapabileceğini söyleyerek takipçilerinden öneri iste.
Musk, SNL içerisinde bazı çılgın fikirleri ortaya atmak istediğini ve bunların neler olduğunu sordu. Sorduğu soruya gelen DOGE ile ilgili fikre “kesinlikle” diyerek yanıt verdi.
Musk’ın bu yanıtı ise anlık olarak DOGE fiyatının yüzde 10 ve üzerinde değer artışı yakalamasını sağladı.
SATURDAY NİGHT LİVE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Nbc TV’de yayınlanacak programın saatleri kıtalara göre farklı zaman dilimlerinde yayınlanıyor. Program TSİ 18.30’da Nbc TV’de takip edilebilecek.