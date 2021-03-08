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8 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

08 Mart 2021 Pazartesi - 20:27 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 20:31

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 8 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran numaralar...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 
 
On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu.
 
İşte 8 Mart 2021 On Numara çekilişi sonuçları...
 
8-14-23-24-25-28-37-43-44-46-47-50-52-59-60-67-68-72-73-76-77-78
 
 

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