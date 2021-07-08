8 litre su için 960 lira hesap geldi!

Dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum yine yüksek hesap ücreti ile gündeme geldi. Bodrum'da bir işletmede 8 litre su için 960 lira ücret istendi.

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, Bodrum 'da bir işletmenin 8 litre su için 960 lira hesap ücreti talep etmesini köşesine taşıdı. Ün, "Bildiğimiz su! Hem de 0.33’lük. Tanesine 40 TL yazmışlar. Hiç utanmamışlar. Hiç çekinmemişler." ifadelerini kullandı. Ün'ün ilgili yazısı şu şekilde:

Lahmacun fiyatlarını kabullendik. Dedik ki serbest piyasa...

Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.

Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.

Ama su bu su!

Bildiğimiz su!

Hem de 0.33’lük.

Tanesine 40 TL yazmışlar.

◊ Hiç utanmamışlar.

◊ Hiç çekinmemişler.

Fatura Bodrum’dan.

Bölgenin en ünlü mekanlarının birine ait.

33’lük suyun (yani tek elimizin baş ve işaret parmağıyla tutabildiğimiz) o ufacık suyun 24 tanesine 960 TL yazmışlar.

Hesapladım, 8 litre yapıyor. Yani biz düz hesap ‘8 litre suya 1000 TL’ diyebiliriz. Evimize aldığımız 6’lı su paketlerini düşünün.

O paket içindeki 9 litre su, 10 TL tutar.

Hadi diyelim 15 olsun, yahu 20 olsun 20! Ama Bodrum’un suyu 960 TL!

Bunun adı serbest piyasa değil!

Bunun adı ‘satarım istemeyen almasın’cılık değil!

Bunun adı ‘maliyet bunu gerektiriyor’ değil!

Her şeye tamam derim ama 8 litrelik bir suya yazılan 960 TL’ye asla tamam demem. Diyemem.

Siz de demeyin.

İtiraz edin!

Suyunuzu dışardan getirin!

Ne bileyim, bir şeyler yapın!