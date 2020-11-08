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8 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

08 Kasım 2020 Pazar - 19:14 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 19:54

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi  yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 84 kişi hayatını  kaybetti, 2018 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı  338 bin 239'a yükseldi.
 
Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811'e ulaştı. Hasta sayısı 395  bin 255, vefat sayısı 10 bin 887, ağır hasta sayısı 2 bin 740, aktif hasta sayısı  46 bin 129 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7,  yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5,  ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.?
 
"Hijyene dikkat edin"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin  yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2  bin 740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu.  Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske  kullanın."
 

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