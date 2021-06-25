25 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.405 -0.44 EURO 10,3880 -0.18
USD 8,6890 -0.22 ALTIN 498,220 0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

8'inci kattan asansör boşluğuna düştü! İşçi hayatını kaybetti

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) |  25 Haziran 2021 Cuma - 14:23 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 14:23

Sivas'ta inşaat halindeki binanın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Fazle Ahmad Hoseiny (44) hayatını kaybetti.


Olay, saat 12.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi Üniversite TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. 8'inci katta, asansör boşluğundaki iskelede çalışan Fazle Ahmad Hoseiny, dengesini kaybedip düştü.
 
Yaralanan Hoseiny, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hoseiny, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
Fazle Ahmad Hoseiny’in cenazesi, aynı hastanenin morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
c2f41b850473208d2d28989251d9eb05.jpg (600×350)
 
c65d6854d2bbf1ddbb23d997f25638c4.jpg (600×729)

ETİKETLER

Sivas asansör Fazle Ahmad Hoseiny
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.