8 Haziran evde bakım parası yatan iller - Evde bakım parası yatan iller Haziran 2020 güncel liste belli mi?

Evde bakım parası yatan iller Haziran ayının ikinci haftasına girilmesiyle, bakım maaşı alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere il il yatırılan evde bakım maaşları sorgulanıyor. 8 Haziran evde bakım yatan illeri sorgulayan vatandaşlar arama motorlarına yönelerek, 8 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı? 8 Haziran evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? sorularına cevap arıyor? İşte evde bakım parası yatan iller Haziran 2020 hakkında merak edilenler…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan bakım maaşını alan engelli yakınları, bakım aylığının yatıp yatmadığını, hangi illere yattığını merak ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak" açıklamasını yaptı. Peki, evde bakım parası yatan iller güncel liste açıklandı mı? 8 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı? Sorulana cevap aranıyor. SMS ile de sorgulanan evde bakım maaşı hakkında merak edilenler haberimiz derledik. İşte 8 Haziran evde bakım parası yatan iller hakkında merak edilenler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HAZİRAN 2020

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşmak mümkün.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE (8 Haziran)

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. 8 Haziran 2020 tarihi itibarıyla henüz hiçbir ilde evde bakım paraları yatırılmadı, önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI RAPORU UZATILDI

Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, rapor sürelerinin bitmesi durumunda mağduriyet yaşamaması için, mevcut raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli kabul edileceğini açıkladı. Türkiye’yi de etkileyen yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurgulayan Selçuk; “Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk. 01.01.2020 tarihi ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizi, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık” dedi.