8 Eylül gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları artacak mı, inecek mi? Güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.072,00 lira oldu. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1935 dolara kadar yükseldi anacak şu sıralar 1914 dolardan işlem görüyor.

7 Eylül Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 463 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 459.79 lira, en yüksek de 464.45 lira seviyesini gördü. 13.30 itibarıyla da yüzde 0.36 oranında düşüşle 460.56 lira seviyesine düştü. Çeyrek altın ise 755 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 105 liradan değer gördü.

Yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomist

Altının geniş perspektifte zayıf ekonomi, devam eden mali ve parasal destekler ve Fed’in “ortalama enflasyon hedefi” stratejisi gibi unsurlardan yakın gelecekte de destek görmesi beklenecek bir durumdur.

Son birkaç gündür borsaların ABD teknoloji sektörü kaynaklı düşüşe geçmesi durumu ise altını fazla sıçratamamış, geniş çaptaki dolar güçlenmesi altının artmasının önünde engel oluşturan bir faktör olmuştur. Değerli metaller kısa vade için gerilemelerde fazla alıcı bulamıyor, bu da fiyatta çözülme olmasa da geniş vadedeki düzeltme aşamasının devam ettiğini gösteriyor.

Haftanın en önemli gelişmeleri Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD TÜFE olarak öne çıkarken, ABD borsalarının durumu, Çin ile olan ticaret gerilimi ve Trump yönetiminin açıklamaları gibi fiyatı kısa vadede etkileyebilecek gelişmeleri de izleyeceğiz. 1920-1980 dolar bandı önemli olmayı sürdürüyor. Bu bandın dışına çıkma durumunda altın fiyatlarındaki yön eğilimi biraz daha net şekilde oluşacaktır. Uzun dönemde ise fiyatların düşük faiz, bol likidite ve ekonomik belirsizlik gibi unsurlardan beslenmeye devam etmesini bekleriz.