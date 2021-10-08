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8 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

08 Ekim 2021 Cuma - 20:06 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 20:14

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin  201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 28 bin 167 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,16,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,69 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 112 milyon 37 bin 763'e  yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 363 bin 453 doz  aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il,  Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye Balıkesir ve Burdur oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi  bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak  kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu  tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor."
 

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Sağlık Bakanlığı 8 Ekim koronavirüs
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