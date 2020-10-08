8 Ekim dolu yağışı uyarısı! İstanbul'da dolu ne zaman ve saat kaçta yağacak? Meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını kapalı otoparklara çekmeye başladı. Otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar ise araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonlarla kapattı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 kilogram/ metrekare) olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da dolu ne zaman ve saat kaçta yağacak? İşte Meteoroloji'den yapılan dolu uyarısı!

İstanbul'da beklenen dolu yağışı için vatandaşlar araçlarını korumak için önlem almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen turuncu uyarının ardından pek çok kişi arabasını korumak için otoparklara akın etti. Otoparklarda yer bulamayanlar ise önlemlerini kendi aldı. Vatandaşlar araçlarının zarar görmesini önlemek amacıyla arabalarını battaniye, halı ve kartonlarla kapattı. Peki, İstanbul 'da dolu ne zaman ve saat kaçta yağacak? İşte Meteoroloji'den yapılan dolu yağışı uyarısı!

DOLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da yarın sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİSİ UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

ARAÇLARINI KORUMAK İÇİN OTOPARKLARA AKIN ETTİLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe ve Cuma günleri için yapılan sağanak ve dolu uyarılarının ardından, araç sahipleri araçlarını korumak için kapalı otoparklara akın etti. İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Zafer Kılıç, "Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80’lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta aniden bastıran ve kısa sürede sürücülere zor anlar yaşatan sağanak ve dolu yağışının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu hafta için de turuncu alarm verdi. Özellikle Perşembe ve Cuma günü, yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve dolu beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesini uyaran MGM, kuvvetli yağıştan kaynaklı gelişebilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı da vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz hafta araçları doludan zarar gören araç sahipleri, benzer sıkıntıları yaşamamak için kapalı otoparklara adeta akın etti. Tam kapasiteyle hizmet veren kapalı otoparklarda, yine de örtüyle tamamen sarılmış araçlar da görüldü.

İstanbul’daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşandığını belirten İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Zafer Kılıç, "Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80’lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz. Bu konuda onların yardımını bekliyoruz. Şu anda merkezi lokasyonlar dışındaki doluluk oranımız yüzde 30-40’lar civarında dolayısıyla orada oralarda çok daha rahat hizmet verebileceğiz. Vatandaşımız bu açtığımız yeni otoparklara giderken, cep uygulaması indirerek çok rahat yeni otoparklarımıza ulaşabilir, doluluk oranlarını görebilir. 14 tanesi Anadolu Yakası’nda, 54 tanesi Avrupa Yakası’ndadır" ifadelerini kullandı.