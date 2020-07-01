Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün partimize 'Gaziantep, Araban', 'Yalova, Tavşanlı', 'Muş, Yeşilova', 'Muş, Serinova', 'Muş, Kızılağaç', 'Muş, Kırköy', 'Elazığ, Bükardı', 'Elazığ, Erimli' Belediye Başkanları katıldı. Rabbim berabece milletimize hayılı işler yapmayı nasip etsin." dedi.
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8 Belediye başkanı AK Parti'ye geçti
01 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:18 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 18:18
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından 8 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.
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