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8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni poz!

8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni poz! Eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı 6 yaşına giren Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni aşkından bebek beklediğini duyurmuştu.
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