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8 ayın dibini gören altında hareketlilik! Çeyrek ve gram altın fiyatı...

03 Mart 2021 Çarşamba - 9:50 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 9:50

Altın fiyatları dün 8 ayının en düşüğüne gerilemişti. Altın fiyatlarında toparlanma gözleniyor. Yatırımcı küresel gelişmeleri takip ederken yurt içinde de altın fiyatları merak ediliyor. Ons Altın’da yaşanan geri çekilme devam ederken gram altın, kurdaki yükseliş sonrası değer kazanıyor. Ons Altın’ın izleyeceği seyir Gram Altın için önemini koruyor. Bu yüzden yatırımcı koronavirüs salgını gelişmeleri, aşılama çalışmaları ve hükümetlerin aldığı ekonomik tedbirler yatırımcının takip edeceği küresel gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, Altın ne olur? Altın yükselir mi? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? 3 Mart altın fiyatı ve canlı altın kuru...


Altın fiyatları yatırımcının gündeminde olmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayıları, aşılama çalımaları ve ekonomide yaşanan küresel gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
 
 
Küresel piyasalarda, Doların sınırlı yükselişi, ons altının aşağı yönlü tepki vermesine neden oluyor. Özellikle ABD’deki tüm yetişkinlerin Mayıs sonuna kadar aşılanacağına dair açıklamalar piyasalara pozitif yansımıştı. Aşı ile ilgili Merck ve Johnson&Johnson arasında üretim anlaşması imzalanacağı ile ilgili haberler de piyasalarda etkili oldu. Tahvil getirilerinin geri çekilmesi altın fiyatlarına pozitif fiyatlamalara sahne oluyor ancak altında karmaşık bir görünüm devam edecek. Ons altının fiyatında ABD 10 yıllık faizlerinin seyri belirleyici olacak.
 
Yurtiçinde ise altındaki geri çekilme devam ederken altında görünüm hala zayıf ve yükselişinde zorlanıyor. Peki, Altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün güncel gram altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın kaç TL?  3 Mart altın fiyatı ve canlı altın kuru...
 
 
ALTINDA SON DURUM NE? 3 MART ALTIN FİYATLARI
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
Gram altın bugün 409,02 liradan alınıyor, 409,10 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
Çeyrek altın bugün 655,12 liradan alınıyor, 670,15 liradan satılıyor.
 
YARIM ALTIN NE KADAR?
 
Yarım altın bugün 1.306 liradan alınıyor, 1.340 liradan satılıyor.
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
Cumhuriyet altını 2.716 liradan alınıyor, 2.757 liradan satılıyor.
 

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