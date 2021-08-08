8 Ağustos Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu

Sisal Şans oyunlarından Şans Topu, pazar çekilişi ile şans oyunu severlerin karşısına çıkıyor. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişlerle her hafta binlerce lira ikramiye dağıtılıyor. Günün kazandıran numaraları; 2-6-18-26-33-10 oldu.
8 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango Online'da yer alan detaylara göre Şans Topu çekilişi 8 Ağustos Pazar akşamı saat 20:00'de canlı olarak yapıldı. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinde canlı takip edildi. Sonuçlara göre, 5+1 bilen 1 kişi 1.272.545,55 TL büyük ikramiyeyi kazandı.