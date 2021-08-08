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8 Ağustos Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu

08 Ağustos 2021 Pazar - 20:27 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 20:27

Şans Topu çekilişi 8 Ağustos akşamı gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu çekilişi, kazandırmaya devam ediyor. Peki, Şans Topu nasıl oynanır?


Sisal Şans oyunlarından Şans Topu, pazar çekilişi ile şans oyunu severlerin karşısına çıkıyor. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişlerle her hafta binlerce lira ikramiye dağıtılıyor. Günün kazandıran numaraları; 2-6-18-26-33-10 oldu. 
 
8 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Milli Piyango Online'da yer alan detaylara göre Şans Topu çekilişi 8 Ağustos Pazar akşamı saat 20:00'de canlı olarak yapıldı. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinde canlı takip edildi. Sonuçlara göre, 5+1 bilen 1 kişi 1.272.545,55 TL büyük ikramiyeyi kazandı.
 

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Şans Topu 8 Ağustos 8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları
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