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8 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve ölüm sayısı

08 Ağustos 2021 Pazar - 19:30 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 20:01

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi  yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,30,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 46,52 olarak kayda geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 773 bin 741'i  birinci doz, 28 milyon 872 bin 863'ü ikinci doz, 5 milyon 546 bin 799'u üçüncü  doz olmak üzere 76 milyon 193 bin 403'e yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir Tekirdağ ve İzmir oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak  sıralandı.
 
"Aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak  koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir  almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.
 

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