78 yaşındaki bir adamın hayatını kurtardı!

Apple Watch yine bir kişinin hayatını kurtardı. Bir süredir akıllı saatlerin sensörleri sayesinde farklı hastalıkların tespit edildiğini görüyoruz.

Apple Watch içinde barındırdığı sensörler sayesinde sağlık konusunda oldukça iddialı. Yeni bildirilen bir habere göre 78 yaşındaki Mike Yager, akıllı saatinin düşme algılama özelliği sayesinde kurtuldu. Yager saati kolunda takılıyken düşüyor.

Apple Watch'ta yer alan düşme algılama özelliği ile 45 saniyeden fazla hareketsiz kalan adamı algılayan cihaz, 911'i otomatik olarak arıyor. Bu sayede kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, 78 yaşındaki adama ilk müdahaleyi yapıyor.

Akıllı saat kullanıcısı olmasına rağmen böyle bir özelliği olduğunu bilmeyen Yager, hayatını o sırada takmış olduğu akıllı saatine borçlu. Apple 'ın Watch 4 ve üstü modellerinde bulunan bu özellik, onlarca kişinin hayatını kurtardı. Düşme algılama özelliği temelde saati takan kişinin sert bir düşüş yaşadığını algılayabiliyor.

Düşmeyi algılayan saat ilk önce bileğe bir titreşim gönderiyor ve bir alarm çalıyor. Acil servisle irtibat kurulmasını sağlayan cihaz kullanıcının iyiyim seçeneğini tıklamasına da olanak sağlıyor. Eğer kişi iyiyse bunu saate bildiriyor ve acil servis otomatik olarak aranmıyor.