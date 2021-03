78. Altın Küre Ödülleri kazananlar kim oldu? Golden Globes 2021 - Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi!

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin belli olduğu 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri bu yıl dijital ortamda gerçekleşti ve ilklere sahne oldu. 78'inci kez sahiplerini bulan Altın Küre Ödüllerinde, The Crown, Drama Dalında En İyi Dizi seçilirken; başrol oyuncuları Emma Corrin, En İyi Kadın Oyuncu; Josh O'Connor da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti. 78. Altın Küre Ödülleri'nde ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katıldı. İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananların tam listesi ve dijital törende yaşananlar...

Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez sanal olarak yayınlanan 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından sinema ve televizyon dünyasının en iyileri belli olduğu Altın Kğre Ödül Törenine ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler ev sahipliği yaptı. Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyretti, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katıldı. Tören öncesinde resmi bir kırmızı halı geçidi yapılmasa da kırmızı halı röportajları ekranlara geldi.

ÖDÜL TÖRENİNDE TARİHE GEÇTİ!

Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.

Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti.

İŞTE ALTIN KÜRE KAZANANLAR LİSTESİ

EN İYİ FİLM

Nomadland

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Minari (ABD)

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Borat Subsequent Moviefilm

EN İYİ ANİMASYON

Soul

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ KADIN OYUNCU

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Rosamund Pike, I Care A Lot

EN İYİ YÖNETMEN

Chloe Zhao, Nomadland

EN İYİ SENARYO

The Trial of the Chicago 7

FİLM DALINDA...

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jodie Foster, The Mauritanian

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Io Si (Seen) - The Life Ahead

DİZİ

EN İYİ DİZİ (DRAMA)

The Crown

EN İYİ DİZİ (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

The Queen's Gambit

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Emma Corrin, The Crown

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Josh O'Connor, The Crown

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Gillian Anderson, The Crown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

John Boyega, Small Axe

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Schitt's Creek

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jason Sudeikis, Ted Lasso

CAROL BURNETT ÖDÜLÜ

Norman Lear

CECIL B DEMILLE ÖDÜLÜ

Jane Fonda