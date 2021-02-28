78. Altın Küre Ödül Töreni saat kaçta, hangi kanalda? İşte Altın Küre 2021 favorileri!

Oscar'ların habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri için geri sayım başladı. 28 Şubat Pazar gününü 1 Mart pazartesiye bağlayan gece ekranlara gelecek Altın Küre Ödül Töreni ile ilgili detaylar merak ediliyor. Amerikalı yazar, komedyen ve oyuncu Tina Fey ile yine Amerikalı oyuncu Amy Poehler sunumuyla başlayacak Altın Küre ödüllerinde favoriler de belli oldu. Peki, Altın Küre Ödül Töreni saat kaçta, hangi kanalda? Altın Küre 2021 favorileri kimler oldu? İşte altın küre ödül töreni ile ilgili merak edilenler...

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri için nefesler tutuldu. Sinema ve televizyonun en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödül törenine geri sayım devam ederken bu yıl 78’inci kez sahiplerini bulacak.

78. ALTIN KÜRE ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

78. Altın Küre Ödül Töreni canlı yayını 28 Şubat Pazar gününü 1 Mart pazartesiye bağlayan gece, Türkiye saatiyle 04.00’te bir kez daha Amerikalı yazar, komedyen ve oyuncu Tina Fey ile yine Amerikalı oyuncu Amy Poehler sunumuyla başlayacak.

Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini takip edenler, Altın Küre heyecanını bu yıl GAİN’de izlenebilecek. 78. Altın Küre Ödül Töreni, 28 Şubat Pazar gününü 1 Mart Pazartesi’ye bağlayan gece saat 04.00’de Tina Fey ve Amy Poehler’in sunumuyla başlayacak. Dişli adaylar ve sükse yapan yapımlarla merak uyandıran ödül törenini Yekta Kopan ile Zeynep Üner yorumlayacak.

BU SENEYE KADIN YÖNETMENLER DAMGA VURUYOR

78. Altın Küre Ödülleri’nde en çok konuşulan konulardan biri bu kez En İyi Yönetmen dalında adayların 3’ünün kadın olması. Bugüne kadar söz konusu kategoride sadece 8 kadının aday gösterildiği düşünüldüğünde, bu oldukça dikkat çeken bir detay. Üstelik eleştirmenlerin ödül için favori si de, Nomadland ile Chloé Zhao. Tabii, senaryosunu babası Jack Fincher’ın yazdığı, bu senenin en çok adaylık toplayan yapımı olan “Mank” ile David Fincher bir sürpriz yapmazsa.

BOL ADAYLIKLARIYLA NOMADLAND VE THE FATHER FAVORİLER ARASINDA

Bu senenin film kategorilerinde rekabet bir hayli sıkı olacağa benziyor. Drama Dalında En İyi Film dalında, her ikisi de 4’er adaylık alan, hem yurtiçinde hem yurtdışında çok övülen Nomadland ile Türkiye’de halen izlenemeyen ancak favoriler arasında gösterilen The Father öne çıkıyor. Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film kategorisinde ise, çoktan efsaneleşmiş Broadway müzikalinden yola çıkan Hamilton en dikkat çekici yapım durumunda.

EN İYİ OYUNCU KATEGORİLERİNDE YILDIZLAR GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde, Nomadland’deki performansıyla Frances McDormand pek çok eleştirmenin favorisi. Aynı kategorinin erkek adayları arasında seçim yapmak ise Altın Küre jürisi için daha zor olacağa benziyor. Burada Sound of Metal’deki performansıyla Riz Ahmed ve The Father’daki oyunculuğuyla çok övülen Anthony Hopkins öne çıkıyor. Bununla birlikte, Ma Rainey's Black Bottom’ın hayatını kaybeden oyuncusu Chadwick Boseman’e bir selam gönderilmesi de olası. Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları içerisinde Hamilton’daki performansıyla Lin-Manuel Miranda, Sacha Baron Cohen, Dev Patel, James Corden ve Andy Samberg gibi oldukça ünlü isimlerin arasında favori olarak görülüyor.

ANİMASYONDA YARIŞI SOUL MU KAZANACAK?

Bunların yanı sıra, Animasyon kategorisinde tüm dünyada çok sevilen ve ses getiren Soul ile görselliği, hikayesi ve anlatımıyla kendine hayran bırakan Wolfwalkers en çok dikkat çeken adaylardan.

TELEVİZYONDA DİŞLİ ADAYLAR, KIYASIYA REKABET