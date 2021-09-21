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77 yaşındaki sapıktan 12 yaşındaki erkek çocuğuna iğrenç istismar!

21 Eylül 2021 Salı - 15:48 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 15:48

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde C.K. (12) adlı erkek çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Remzi Eğitmenoğlu (77) tutuklandı.


Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde yaşayan C.K.'nın annesi, 16 Eylül'de banyo yaptırdığı sırada oğlunun cinsel istismara uğradığını fark etti. Anne jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, pedagog eşliğinde C.K.'nin ifadesine başvurdu. C.K., ifadesinde Remzi Eğitmenoğlu'nun para vererek kendisini kandırdığını ve 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Şikayet üzerine Eğitmenoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda suçlamaları reddeden Eğitmenoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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