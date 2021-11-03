Bakan'dan atama müjdesi! Belli oldu. MEB, 750 engelli öğretmen ataması yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki, 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar...

Engelli öğretmen atamasının yapılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki, 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte Bakan Özer'in engelli öğretmen atamaları ile ilgili açıklamaları...

750 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer, 3 Aralık 2022 tarihinde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Özer, yüz yüze eğitimde okullarda bazı derslerin boş geçtiğine yönelik milletvekillerinin eleştirilerine, "Şu anda okullarda boş geçen ders yok" dedi.

Özer, okullarda kalabalık sınıfların olmadığını belirterek, "35'ten fazla öğrenci bulunan sınıfların oranı yüzde 13,4'tür. Dolayısıyla kalabalık sınıflar yaygın değildir. Ayrıca Bakanlık olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize okul bazlı olarak kalabalık sınıflarla ilgili her türlü önlemi alma, kural belirleme, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdik" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesinin oylamasına geçildi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

3 Aralık'ta yapılacak engelli öğretmen atamasına ilişkin kdro ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde engelli öğretmen atama kılavuzu, ve kadro ve branş dağılımı ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.