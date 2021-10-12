750 engelli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu, engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? Engelli öğretmen atama tarihi 2021!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı açıklamasının ardından merak başvuruların ne zaman yapılacağı, kontenjanların belli olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Merak edilenlere Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıt verdi. Peki, 750 öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu, engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman?

750 öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu, engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra en çok yanıt aranan sorular oldu. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8 - 12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

750 engelli öğretmen ataması başvurusu ne zaman, engelli öğretmen ataması tarihi?

8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek “2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Bakan Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.