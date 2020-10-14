14 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.183 0.68 EURO 9,3310 0.27
USD 7,9550 0.45 ALTIN 485,260 0.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

75 yıl sonra Kariye’de ilk namaz! Ayasofya Camii'nde olduğu gibi olacak...

14 Ekim 2020 Çarşamba - 12:09 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 12:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ağustos’ta imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden ibadete açılması kararlaştırılan Kariye Camii’nde ilk namaz, 30 Ekim Cuma günü kılınacak


Resmi Gazete'de 21 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kariye Camii'nin statüsü değiştirildi. Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.
 
ERDOĞAN DA KATILACAK
Bu kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, tarihi yapıda ibadet edilebilmesi için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 2 aylık süren hazırlık çalışmasının ardından Kariye Camii, 30 Ekim Cuma günü kapılarını açacak. Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk kez kılınacak cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
 
AYASOFYA'DAKİ GİBİ OLACAK
Dünya çapında tanınan camide, Ayasofya Camii'ndeki mozaiklerde uygulanan açılır-kapanır perde sisteminin bir benzeri kullanılacak. Ayasofya Camii'nde olduğu gibi hem turistlerin ziyaretine hem de ibadete açık olacak. Tarihi yapıdaki restorasyon çalışmaları da devam edecek. 6. yüzyılda inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmişti.  (Sabah)

ETİKETLER

kariye ayasofya Kariye Camii ilk namaz namaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.