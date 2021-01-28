75 yaş üstü aşı başvurusu nasıl yapılır? 75 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır, evde aşı olur mu? İşte e-Devlet MHRS E-Nabız aşı randevusu alma…

75 yaş üstü ne zaman aşı olacak, sorusuna yanıt geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bugün sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebileceklerini duyurdu. Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, "Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında" başlığına yer veren Koca, salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklenen mücadele gücü olan aşının uygulanabilir hale geldiğini belirtti. Yapılan açıklamanın ardından 75 yaş üstü aşı randevusuyla ilgili araştırmalar arttı. 75 yaş üstü aşısı nerede nasıl yapılır? İşte e-Devlet MHRS E-Nabız aşı randevusu alma…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından 75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmalarına başlanacağını açıkladı. 75 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 75 yaş üstü vatandaşların, Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine, yarından itibaren sağlık kuruluşlarından randevu alarak koronavirüs aşısı vurulabileceğini söyledi. 75 yaş üstü aşısı nerede nasıl yapılır? 75 yaş üstü evde aşı olur mu, randevu nasıl alınır? İşte e-Devlet MHRS, E-Nabız aşı randevusu alma…

75 yaş üstü evde aşı olur mu?

Bilim Kurulu'nun önerileriyle hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını aktaran Koca, açıklamasını şu şekilde sürdürdü.

"Sağlık çalışanlarımızın aşılanması, savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eş değerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır. Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakımevleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu.

Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi.

Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanmıştı. Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler."

Hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

75 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda, ‘Nasıl aşı olurum?’ başlıklı bölümde MHRS ve e Nabız üzerinden aşı randevusu ve sorgulamaları yapılacak. Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

Aşı randevusu sorgulama ve öğrenme ekranı, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması üzerinden erişime açıldı. Platform üzerinden aşı yaptıracak öncelikli yaş grupları detaylandırıldı. Koronavirüs aşısını 28 Ocak'tan itibaren yaptıracak olan 75 yaş üzeri vatandaşlar da aşı sorgulamalarını e-Nabız üzerinden online olarak öğrenebilecekler. Aşı randevusu da www.mhrs.gov.tr adresinde “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturduktan sonra alınacak.

MHRS E-NABIZ 75 YAŞ ÜSTÜ AŞI ALMA ve SORGULAMA

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine e-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

-MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

-Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

-Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

-"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

-Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

Aşı sıralaması öğrenme

Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android üzerinden indirilebilecek. Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz.