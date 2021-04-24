720 ton altın ne kadar, kaç TL? Merkez Bankası altın rezervi kaç ton 2021?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu CNN Türk, TRT Haber ve A Haber ortak yayınında ekonomi gündemi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, merkez bankası rezervlerinde 720 ton altın bulunduğunu açıkladı. Merkez Bankası başkanı tarafından yapılan altın açıklamasının ardından 720 ton altın kaç TL sorusuna yanıt aranamaya başladı. Peki, 720 ton altın ne kadar, kaç TL?

720 TON ALTIN KAÇ TL, NE KADAR EDER?

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu "MB bireylere döviz satmıyor. İnsanların kafasını karıştırmak için belirli rakamlarla insanları bir yere götürmek için algı operasyonu yapılıyor. Böyle bir şey yoktur" ifadelerini kullanara, "Türkiye'de yıllardır 120 ton altını vardı. Türkiye'nin şu an merkez bankası rezervlerinde 720 ton altını var. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var." Dedi.

Altının kilosu 56.840,00 TL üzerinden işlem görüyor. 720 ton (720000 kg altın) 40 milyar 924 milyon 800 bin TL yapıyor.

Kavcıoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bugün rezerv konusu tartışılırken o günkü şartları göz önüne getirmemiz gerekir. 2020'ye girdiğimizde dünyada da gelişmiş ülkelerde de doğrudan ve portföy yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Türkiye'nin de buradan aldığı pay ister istemez azalmış görünüyor. 2020 pandemi krizi, dünyayı çok kötü şekilde etkileyen bir kriz. Diğerlerinden ayıran en önemli şey şu durum bence. Daha önceki krizlerin bir altyapısı vardı. IMF'ye gidilecek mesajları, IMF'ye gitmek zorunda olduğumuz haberleri hep yapıldı ama Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak hem sağlık açısından hem de para ve mali konular açısından çok iyi yönetti. 2019'da biz pozitif cari fazla verdik. Merkez Bankası olarak verdiğim rakamlar nettir ve doğrudur. Pandemi döneminde dünyada yaşananlarla beraber Türkiye'de yaşananlarda bir döviz talebi ya da yabancı insanlar ülkesine dönecek, bu parayı istiyor."