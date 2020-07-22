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72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İHA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 0:32 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 0:32

Kayseri’de 72 yaşında bir adam evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde ikamet eden 72 yaşındaki yaşlı adamın yakınları haber alamayınca evine gitti. İkamete girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
 
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.
 
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kayseri adam ölü
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