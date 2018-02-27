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72 ildeki eş zamanlı "vurgun" operasyonu

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 10:17 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 10:19

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden 35'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde,  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan  130 kişiden dün adliyeye sevk edilen 60'ının savcılık sorgusu tamamlandı.
 
Şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Tutuklanmaları  istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen diğer şüphelilerden 35'i tutuklandı, 21'i  ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Emniyetteki diğer şüphelilerin de işlemlerinin ardından gruplar  halinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 
Kocaeli Körfez ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde,  örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı  düzenlenen operasyonlarda, 130 şüpheli gözaltına alınmış, Erzincan'da gözaltına  alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından, 9'u çıkarıldıkları  mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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