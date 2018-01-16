72 asker FETÖ itirafçısı oldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, son 3 ayda, aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da bulunduğu Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden 72 subay ve astsubay itirafçı oldu. Bu kişilerin itirafları sonucu çok sayıda mahrem imam göz altına alındı.

