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700 liraya aldı, 45 bin liraya sattı! Almanya'ya gidiyor...
Edirne'de 4 yıl önce hurdacıdan aldığı 1990 model otomobilini sıfırdan toplayarak modifiye eden ve katıldığı yarışmalarda birincilik alan Onurcan Aksoy, aracı Almanya'dan tatil için gelen İlkay Seleci'ye 45 bin liraya sattı. Aksoy, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yola çıkan otomobiline son kez bakarken duygu dolu anlar yaşadı.
Onurcan Aksoy, 4 yıl önce kaporta dükkanının bulunduğu Edirne Sanayi Sitesi'nde malzeme ihtiyacı için gittiği hurdacıda motorsuz, boş halde duran 1990 model otomobili gördü.