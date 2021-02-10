70 yaş üstü koronavirüs aşısı ne zaman? Bakan Koca açıkladı!

Bilim Kurulu bugün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Dünya Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyon Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda değerlendirildi. Toplantıda ayrıca koronavirüs mücadelesi ve aşılama çalışmaları da ele alındı. Toplantının ardından kameralar kaşısına geçen Bakan Koca, aşılama takvimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 70 yaş üstü koronavirüs aşısı ne zaman? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...
70 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:
"Yarından (11 Şubat) itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.
Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum."