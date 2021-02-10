70 yaş üstü koronavirüs aşısı ne zaman? Bakan Koca açıkladı!

70 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Yarından (11 Şubat) itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum."