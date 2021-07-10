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70 bin liranın altında araba! Liste liste belli oldu zam gelmeden...
Araba almak isteyen milyonları kapsıyor. Araba fiyatları artan talep ile birlikte yükseldi. Fakat hala 70 bin liranın altında ikinci el araba almak mümkün. İkinci el arabalarda son fırsatlar devam ediyor. İşte fiyat olarak marka marka 70 bin liranın altında olan arabalar...
Araba sahibi olmak isteyenler 'Ayağımı yerden kessin, yeter' diyenler için ikinci el arabalarda fırsat devam ediyor. İşte 70 bin lira altında olan arabalar...