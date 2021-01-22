22 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0060 0.34
USD 7,3920 0.33 ALTIN 440,590 -0.58
CANLI BORSA
TÜMÜ

7 yaşındaki çocuk ailesine anlattı! Komşusu mahalledeki binaya...

DHA |  22 Ocak 2021 Cuma - 18:45 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 18:45

Kayseri'de komşunun 7 yaşındaki oğlu R.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.Ç. (26), 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Geçen yıl 4 Eylülde merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda E.Ç, metruk binaya götürdüğü çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, tutuklandı. Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan E.Ç, savunmasında cinsel amaçlı bir eylemi olmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık E.Ç.ye, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
 

ETİKETLER

Kayseri komşu cinsel istismar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.