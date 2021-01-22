Geçen yıl 4 Eylülde merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda E.Ç, metruk binaya götürdüğü çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, tutuklandı. Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan E.Ç, savunmasında cinsel amaçlı bir eylemi olmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık E.Ç.ye, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- 7 yaşındaki çocuk ailesine anlattı! Komşusu mahalledeki binaya...
7 yaşındaki çocuk ailesine anlattı! Komşusu mahalledeki binaya...
DHA | 22 Ocak 2021 Cuma - 18:45 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 18:45