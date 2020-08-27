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7 yaşındaki çocuğun boğazından 18 cm’lik kalem çıkartıldı!

DHA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 16:09 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 16:09

Çin’in Zhengzhou kentinde TV'de kılıç yutan Kung Fu ustalarını taklit eden 7 yaşındaki bir çocuğun boğazından 18 cm’lik kalem çıkartıldı.


Çin'in Zhengzhou kentinde TV'de kılıç yutan Kung Fu ustalarını taklit eden 7 yaşındaki çocuk , ailesi tarafından Henan Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgende çocuğun 18 cm’lik kalemi yuttuğu ve kalemin  yemek borusuyla midesi arasında kaldığı ortaya çıktı.
 
"SİNDİRİM SİSTEMİ VE MİDE DELİNEBİLİRDİ"
 
Doktorlar tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik operasyon sonrası kalemin çıkartıldığı ve küçük çocuğun iyi olduğu açıklandı. Operasyonu gerçekleştiren doktor basına yaptığı açıklamada "Kalemin sivri tarafı yukarı dönük olduğu için şanslıydı. Aşağı bakacak olsaydı midesini ve sindirim sistemini delebilirdi” dedi. 
 

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kalem Çin Zhengzhou
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