MEB 8. ve 12. sınıf öğrencilerinden sonra 7. ve 11. sınıf öğrencilerinin de DYK kurslarından ücretsiz faydalanabilecekleri açıklayınca, DYK kurs başvuruları hakkında yapılan araştırmalar da arttı. DYK kursları ne zaman, 7. ve 11. Sınıf DYK kurs başvurusu ne zaman başlayacak?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte DYK kurs başvurusu hakkında merak edilenler…

7. ve 11. sınıflar için DYK başvuruları ne zaman? Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. Peki, 7. ve 11. sınıf DYK başvuruları ne zaman, e-kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK kurs başvuru tarihleri…

7. ve 11. sınıf DYK başvuruları ne zaman?

Başvurular 12-15 Ekim olarak belirlendi.

DYK kursları ne zaman başlıyor, nasıl başvurulacak?

DYK kursları 16 Ekim'de başlayacak. Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. DYK takvimine göre, kurslar 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.



Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.



Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.



Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.