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7 ve 10 yaşındaki çocuklara istismar iddiası Türkiye'yi sallamıştı! O anne ve üvey baba hakkında karar
Antalya’da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne ve üvey baba hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne Merve A, üvey baba Rahmi A. ile suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G. (15), hakkında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısı tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını talep etti.