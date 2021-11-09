7 ve 10 yaşındaki çocuklara istismar iddiası Türkiye'yi sallamıştı! O anne ve üvey baba hakkında karar

Antalya'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne Merve A, üvey baba Rahmi A. ile suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G. (15), hakkında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısı tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını talep etti.