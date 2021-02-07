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7 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

07 Şubat 2021 Pazar - 20:11 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 20:27

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670  kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 623 olarak  açıklandı.
 
Son 24 saatte 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.
 
Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531  bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9,  yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı 7 Şubat koronavirüs
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