7 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

Sisal Şans ile kazandıran Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 602 bin 64 TL. 7 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -4-10-16-24-25- ve +4 oldu.
7 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla saat 20.00'de yayınlandı. Çekiliş ardından 5+1 bilen 3 kişi 200.688,15 TL kazandı.