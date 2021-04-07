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7 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

07 Nisan 2021 Çarşamba - 21:40 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 21:40

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 602 bin 64 TL. İşte, 7 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları...


Sisal Şans ile kazandıran Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 602 bin 64 TL. 7 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -4-10-16-24-25- ve +4 oldu.
 
7 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla saat 20.00'de yayınlandı. Çekiliş ardından 5+1 bilen 3 kişi 200.688,15 TL kazandı.
 

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