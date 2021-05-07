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7 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

07 Mayıs 2021 Cuma - 19:32 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 20:03

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin  107 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısı 18 Nisan'dan bu yana ilk kez 300'ün  altına indi, 278 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 210 oldu.
 
Son 24 saatte 35 bin 529 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.
 
 
Test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 998  bin 89, vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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