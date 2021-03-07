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7 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

07 Mart 2021 Pazar - 19:04 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 19:18

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin  187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı  735 oldu.
 
Son 24 saatte 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.
 
Test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 780  bin 417, vefat sayısı 29 bin 30, ağır hasta sayısı 1261 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6,  yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
  
 

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koronavirüs Sağlık Bakanlığı 7 Mart
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