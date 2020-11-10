7. Koğuştaki Mucize konusu ne, gerçek mi? Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize oyuncu kadrosu…

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayını belirledi. Seçici Kurul’un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi Kurul tarafından Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi. 7. Koğuştaki Mucize konusu ne, gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize oyuncu kadrosu…

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.